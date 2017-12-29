Двенадцать человек погибли при пожаре в жилом доме в нью-йоркском Бронксе. Об этом сообщил в пятницу мэр города Билл де Блазио, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Мэр города сообщил, что между не менее 12 жертв был ребенок, отметив, что эти данные предварительные и количество погибших будет расти. Самой молодой жертве пожара — один год, самому старшему было более 50.

“По имеющейся на данный момент информации, как минимум 12 человек были спасены и останутся живы. Поиски в здании продолжаются”, — сказал Б. де Блазио.

Как сообщал в Аргентине произошел взрыв на зерновом предприятии : один человек погиб, еще восемь — пострадали.

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