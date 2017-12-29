Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы, минометы и пехотное вооружение, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Силы АТО не открывали ответный огонь Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Подчеркивается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.Согласно сводке, на донецком направлении из гранатометов, минометов и пехотного вооружения обстреливали украинские позиции возле Талаковки, Верхнеторецкого, Павлополя и шахты "Бутовка".На других участках фронта режим тишины не нарушался, говорится в сообщении.В районе поселка Курдюмовка Донецкой области украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10", рассказали в штабе АТО. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1802478046429660 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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