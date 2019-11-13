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В МВФ недовольны ситуацией с коррупцией в Украине
13.11.2019 22:55
В МВФ выразили недовольство из-за низкого уровня борьбы с коррупцией
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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