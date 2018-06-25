С момента похищения украинский политзаключенный Павел Гриб в российском СИЗО пребывал в абсолютном информационном вакууме, отметила его адвокат Марина Дубравина. Гриба похитили в августе 2017 года Фото: Ігор Гриб / Facebook "Он на протяжении только предварительного расследования не получил ни одного письма – буквально ни одного, даже от близких родственников, бабушек, хотя родственники говорили, что ему очень много людей писало с Украины. Но он находился в таком информационном вакууме абсолютно. Если будет оказана подержка, это вдохнет в него жизнь", – сказала Дубровина.24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.12 апреля отец Гриба заявил, что заключенному запрещают передавать продукты питания. Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу.Сегодня отец политзаключенного Игорь Гриб заявил, что его сын жалуется на боль в животе и ухудшение зрения.Дубровина сообщала, что в России расследование дела Гриба завершили, 2 июля должно состояться подготовительное судебное зседание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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