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Гриб в российском СИЗО не получил ни одного письма – адвокат
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25.06.2018 19:41
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С момента похищения украинский политзаключенный Павел Гриб в
российском СИЗО пребывал в абсолютном информационном вакууме,
отметила его адвокат Марина Дубравина. Гриба похитили в августе
2017 года Фото: Ігор Гриб / Facebook "Он на протяжении только
предварительного расследования не получил ни одного письма –
буквально ни одного, даже от близких родственников, бабушек, хотя
родственники говорили, что ему очень много людей писало с Украины.
Но он находился в таком информационном вакууме абсолютно. Если
будет оказана подержка, это вдохнет в него жизнь", – сказала
Дубровина.24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в
Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники
ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было
известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в
Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании
Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке
теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд
Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру
пресечения несколько раз продлевали.Украинские медики,
которых не допустили к задержанному, заявили, что
он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает
нахождение в учреждении, где не может быть оказана
специализированная медицинская помощь.12 апреля отец Гриба заявил,
что заключенному запрещают передавать продукты
питания. Министерство иностранных дел Украины несколько
раз требовало от России допустить украинских врачей к
Грибу.Сегодня отец политзаключенного Игорь Гриб заявил, что
его сын жалуется на боль в животе и ухудшение
зрения.Дубровина сообщала, что в России расследование дела Гриба
завершили, 2 июля должно состояться подготовительное судебное
зседание.
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