В аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро попал в ДТП боливийский автобус. Пять человек погибли, 23 пострадали. Об этом сообщает ATB, передает

Сообщается, что на месте трагедии погибли пять человек: четверо взрослых и ребенок. Кроме того, еще 23 пассажира получили травмы.

По предварительным данным расследования, авария произошла ночью, когда все пассажиры спали.

По словам одного из водителей автобуса, он пытался избежать наезда на стаю собак, в результате чего не справился с управлением, и машина перевернулась.

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