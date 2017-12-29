В киевском метрополитене на станции "Минская" пассажиры задержали вора. Сообщает о событии пресс-служба полиции .

Грабитель выхватил из рук женщины мобильный телефон и побежал. Люди поймали злоумышленника и вызвали полицию,передает со ссылкой на .

"Во время поверхностного осмотра злоумышленника полицейские обнаружили у него чужой мобильный. Задержанный признался, что отобрал телефон у пассажирки метро ", - говорится в сообщении.

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