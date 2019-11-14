Принц Гаррі і Меган Маркл збираються порушити ще одну королівську традицію. Герцоги Сассекські полетять в США, де проведуть Різдво.







Таким чином, подружжя проведе найголовніше свято західних християн з мамою Меган Маркл, а не з Єлизаветою II, як того вимагає традиція. Справа в тому, що найближчі родичі королеви завжди відзначають Різдво з нею в резиденції Сандрінгем, графство Норфолк.



Меган і Гаррі разом з сином Арчі відправляються до Каліфорнії, щоб відпочити від королівських обов'язків. За словами інсайдерів, подружжя вирішило влаштувати собі шеститижневу відпустку, тому що їм необхідно провести час в своєму вузькому сімейному колі. 17 листопада молодший онук королеви Єлизавети II відвідає церемонію нагородження OnSide Awards в Королівському Альберт-Холі, після чого він з сім'єю відправиться в США.



Повідомляється, що герцоги Сассекські повернуться до Великобританії вже після 25 грудня і приєднаються до королівської сім'ї, щоб провести з нею залишок свят.



«Подружжя ще не вирішили до кінця, чи варто повертатися в холод до Нового року», - наводить слова старшого співробітника палацу Daily Mail.

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