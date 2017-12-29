В 2018 году может возрасти напряженность между Россией и США.

Об этом говорится в прогнозе на 2018 год частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении «Апострофа», информирует еizvestia.com.

«Не менее важными в следующем году будут отношения Москвы с Западом. Вашингтон заявил, что в следующем году он может оказать давление на Россию с помощью самых разных средств, включая более тяжелый режим санкций и продажу летального вооружения Украине. В то же время США наращивают свою систему противоракетной обороны в Европе и Азии. Хлебнув сполна жизни под санкциями, Москва решительно хочет не допустить дополнительных ограничительных мер со стороны Вашингтона в 2018 году. Учитывая это, Россия определит сферы, в которых она будет готова либо сотрудничать с США, либо вести переговоры об уступках. Такими сферами могут стать мирный процесс в Сирии, переговоры с Северной Кореей или конфликт в Украине. Тем временем Москва будет готовиться к тому, что ее связи с Вашингтоном еще более ухудшатся – из-за укрепления отношений в Азии и на Ближнем Востоке, а также из-за наращивания военных сил на пограничных территориях, например, развертывания ракетных систем «Искандер» в Калининградской области», — говорится в прогнозе.

«Вдобавок к беспокойству РФ по поводу санкций Европейский союз будет голосовать за продление ограничительных мер против страны в течение следующего года. ЕС, однако, не последует примеру Штатов, если те введут новые санкции в отношении Москвы за политическое вмешательство, несмотря на то, что 2018 год предоставит России широкие возможности для такого вмешательства в дела Европы. Италия готовится провести выборы к маю, и Кремль будет использовать свое проверенное оружие гибридной войны – дезинформацию, пропаганду и кибератаки – в надежде протолкнуть к власти в Риме более лояльное к нему правительство. В конце концов, если к власти придет популистское «Движение пяти звезд», то оно может нарушить единогласное голосование, требуемое для продления санкций ЕС против России в будущем. Влиять на результаты выборов будет непросто, как поняла Москва во время последних политических гонок во Франции и Германии. Тем не менее Россия будет продолжать сеять раздор между стран-членов ЕС, даже если не достигнет своих целей в итальянских выборах».

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