Украина и представители самопровозглашенных республик на Донбассе должны провести обмен военнопленными по формуле “всех на всех”. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает

“Мы снова призываем все стороны полностью выполнить взятые ими на себя обязательства по минским соглашениям, включая настоящий обмен задержанными по формуле „всех на всех“”, — говорится в сообщении.

В частности, в Госдепе добавили, что этот обмен является шагом к имплементации Минских соглашений.

Также в заявлении отмечается необходимость полного прекращения огня, отвод тяжелых вооружений и обеспечение доступа специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

Как сообщал США надеются на новое освобождение заложников на Донбассе в 2018 году.

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