|Єва Мендес дозволяє дочкам гуляти на вулиці в піжамах (Фото)
|14.11.2019 06:21
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За словами дружини Райана Гослінга, у п'ятирічної Есмеральди і трирічної Аманди є вільний доступ до її власного гардеробу. Дівчата люблять приміряти туфлі зіркової мами і досить впевнено на них тримаються, незважаючи на юний вік. При цьому, Єва не змушує дівчаток носити сукні і не нав'язує свою думку з приводу вибору одягу.
"Якщо вони побажають піти по магазинах в піжамах - будь ласка!" - поділилася актриса і додала, що днями молодша дочка пішла на заняття в карнавальному костюмі цуценяти.
Мендес вважає, що так у дівчаток розвивається своє унікальне почуття стилю.
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