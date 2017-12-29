Обмен пленными на Донбассе для России является одним из видов шантажа Украины, а в следующем году Кремль попытается с помощью этого добиться от Киева уступок по ОРДЛО.

Об этом пишет военный знаток Олег Жданов в своем блоге на «Апострофе», информирует еizvestia.com.

«К тому же, Кремль откатал такой момент, как политическое давление и шантаж. То есть, мы готовы идти на переговорный процесс на любых условиях, чтобы получить своих людей. И тут же слушаем заявление представителя РФ в переговорной группе в Минске Бориса Грызлова. А он говорит, что на 2018 год РФ ставит перед собой такие задачи, как особый статус оккупированных территорий и полная амнистия. Также полное выполнение Минских договоренностей по «плану Штайнмайера» (сначала выборы, а потом все остальное). А это для нас абсолютно неприемлемо, потому что приведет к федерализации страны. И это тот хвост, за который они будут держать собаку», — отметил Жданов.

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