Вхождение Южной Осетии в состав России может в определенной степени понять Грузия, политические элиты которой к этому уже готовы, но не примут НАТО и США, понимающие геополитическую важность республики. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Сектора кавказских исследований РИСИ Артур Атаев.



Де-факто Южная Осетия - уже Россия, и Запад постарается сохранять нынешнее статус-кво, отложенный этап вхождения республики в Россию Запад устраивает

vk.com / Министерство обороны РФ

Южная Осетия должна войти в состав России, считает президент республики Анатолий Бибилов.

"Южная Осетия должна быть в составе России. Это наша историческая родина. Мы вне России живем 80 лет, но сегодня мы тоже действительно Россия — наши граждане являются и гражданами РФ, наша экономика завязана на России, зарплаты и программы финансируются из российского бюджета", — приводит Sputnik слова Бибилова, который также сказал, что референдум о вхождении республики в состав России может быть проведен властями в любое время.

Ранее, в июне, Бибилов заявил о желании граждан Южной Осетии провести референдум о вхождении в состав РФ.

"Я убежденный сторонник вхождения Южной Осетии в Российскую Федерацию. При этом я уважаю мнение тех, кто за сохранение независимого статуса республики. Но те, кто искренне выступает за независимость Южной Осетии, должны задуматься над тем, почему их точка зрения совпадает с позицией Грузии, которая также против вхождения республики в состав России", - отметил президент.

Напомним, что суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, был признан Россией в 2008 году, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала.

Первый этап - укрепление границы с Грузией

Что до конкретно заявления Бибилова, оно ни к чему не привязано, идет в контексте той политики, которую он проводит, говорит Артур Атаев.

"Воссоединение республики с Россией - основной политический месседж главы республики, он его озвучивал и озвучивает регулярно на многих площадках. Если Бибилов откажется от этого тезиса, то будет терять свой политический капитал, потому что за него голосовали как за политика, который упростит таможенный и близкий контроль между двумя странами. Осетин действительно напрягает жесткий близкий контроль", - сказал знаток.

Надо также иметь ввиду, что граница между Осетией и Грузией почти прозрачна. И в этом смысле в качестве предварительного этапа воссоединения с Россией необходимо укрепление границы. Там проходит газопровод, важный логистический, транспортный узел, главный в геополитическом плане. И вообще, Южная Осетия как аппендицит углубляется в территориальное пространство Грузии. Поэтому не осложнить отношения с Грузией воссоединение Южной Осетии с Россией не может, конечно.



Воссоединение республики с Россией - основной политический месседж Бибилова, он его озвучивал и озвучивает регулярно на многих площадках.

dan-news.info / ДАН

Западу это не нужно

"При этом, как мне кажется, грузинская политическая элита подсознательно готова к этому. А вот НАТО, активно вовлекающее Грузию в свои процессы, а также США, не смирятся, потому что для них Южная Осетия слишком лакомый кусок в геополитическом плане. Они понимают важность Южной Осетии, которая выводит Россию на черноморский регион", - отметил Атаев.

Де-факто Южная Осетия - уже Россия, и Запад постарается сохранять нынешнее статус-кво, отложенный этап вхождения республики в Россию Запад устраивает.

"Но не думаю, что Россия сегодня в таком положении, что будет учитывать позицию Запада в этом регионе, и прислушиваться к мнению Запада она не станет", - сказал Артур Атаев.

Автор: Игорь Скрыпач

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