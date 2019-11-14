|В Конгрессе США рассказали, как пьяный Луценко сдавал Украину и выпрашивал второй срок для Порошенко
|14.11.2019 07:59
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В США продолжились допросы по "Украинагейту", которые могут привести к импичменту американского президента Дональда Трампа.
Свои показания вновь дал Джорд Кент, который работал в посольстве США в Киеве после Майдана
На протяжении трех лет, с 2015 по 2018 год, Кент был замглавы миссии в Украине. А в январе минувшего года продолжил заниматься украинскими вопросами в Госдепе уже из Вашингтона на посту заместителя помощника госсекретаря США.
Сегодня часть выступления Кента касалась бывшего генпрокурора Украины Юрий Луценко.
Их коммуникация, отметил Кент, вылилась объединение усилий против тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, директора НАБУ Артема Сытника, Джо Байдена (вероятного конкурента Трампа на выборах в 2020 году) и его сына Хантера. А также в отстаивание интересов американского олигарха Джорджа Сороса.
Также он вспомнил о своей беседе с замглавы НАБУ Гизо Углава. Она состоялась в посольстве США накануне публикации интервью Луценко. Углава рассказал Кенту о том, что только что общался с "полностью пьяным", который был зол на Йованович.
В это же время Кенту было известно о таком расследовании и американцы преследовали цель завершить его, поскольку с помощью украинского паспорта в Штаты могли попытаться проникнуть террористы.
Из показаний Кента также следовало, что Штаты не были довольны работой не только Луценко, но и главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, самым слабым из трех кандидатов на эту должность.
Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал.
Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов.
Еще одна большая часть показаний Кента касалась того, почему в 2015 году Джо Байден, тогдашний вице-президент США, требовал от Порошенко уволить Виктора Шокина, который занимал пост генпрокурора до Луценко.
Американских конгрессменов интересовал вопрос, связано ли такое наставление Байдена с тем, что его сын Хантер входил в совет директоров Burisma (принадлежит Николаю Злочевскому, министру экологии при Януковиче, - Ред.).
На это Джордж Кент ответил, что Байден якобы сам настаивал на расследовании деятельности Злочевского и Burisma, а прокуроры Шокина не хотели расследовать коррупционные дела.
Также Кент отметил, что представители США педалировали расследования дел о коррупционных преступлениях.
Виктор Шокин назначил курировать это направление своих замов - Давида Сакварелидзе и Владислава Каськива. Однако расследование таких производств получало сопротивление со стороны Шокина. В качестве одного из таких примеров Кент назвал дело "бриллиантовых прокуроров" - Владимира Шапакина и Александра Корнийца.
В результате Кент, по его словам, сам обратился к вице-президенту Джо Байдену и призвал его помогать увольнению Шокина.
В ходе дачи показаний Джордж Кент сообщил, что после победы Зеленского он и Руди Джулиани коммуницировали с Зе-командой. А именно американский дипломат сообщил, что в мае 2019 года он с Иваном Бакановым, который тогда еще не был главой СБУ.