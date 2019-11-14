В США продолжились допросы по "Украинагейту", которые могут привести к импичменту американского президента Дональда Трампа. Свои показания вновь дал Джорд Кент, который работал в посольстве США в Киеве после Майдана На протяжении трех лет, с 2015 по 2018 год, Кент был замглавы миссии в Украине. А в январе минувшего года продолжил заниматься украинскими вопросами в Госдепе уже из Вашингтона на посту заместителя помощника госсекретаря США. Сегодня часть выступления Кента касалась бывшего генпрокурора Украины Юрий Луценко. Американский дипломат рассказал о том, что Луценко начал регулярно посещать Штаты с мая 2018 года к адвокату Трампа Руди Джулиани. Их коммуникация, отметил Кент, вылилась объединение усилий против тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович, директора НАБУ Артема Сытника, Джо Байдена (вероятного конкурента Трампа на выборах в 2020 году) и его сына Хантера. А также в отстаивание интересов американского олигарха Джорджа Сороса. Отвечая на вопрос, какими мотивами руководствовался Юрий Луценко, Джордж Кент отметил, что так Луценко хотел отомстить за поддержку посольством США антикоррупционных украинских ведомств. "Потопить" и НАБУ, Йованович и Байденов Луценко хотел в интервью The Hill, которое вышло весной этого года, отметил американский дипломат. Также он вспомнил о своей беседе с замглавы НАБУ Гизо Углава. Она состоялась в посольстве США накануне публикации интервью Луценко. Углава рассказал Кенту о том, что только что общался с "полностью пьяным", который был зол на Йованович. Также Джорд Кент рассказал о том, за во время своей каденции на посту генпрокурора Луценко разоблачил агента НАБУ под прикрытием, который расследовал дело о коррупции в Государственной миграционной службе. А именно - о поставленной на поток нелегальной продаже украинских паспортов. Тогда Луценко попытался добиться, чтобы Верховная Рада уволила Артема Сытника, однако до рассмотрения его инициативы дело не дошло. До рассмотрения этого вопроса дело не дошло — ночью накануне голосования послы стран "большой семерки" встретились с высшим руководством страны и, между прочего, сообщили, что изменение антикоррупционного законодательства и увольнение Сытника могут стоить Украине безвизового режима с ЕС. В это же время Кенту было известно о таком расследовании и американцы преследовали цель завершить его, поскольку с помощью украинского паспорта в Штаты могли попытаться проникнуть террористы. После этого конфликта интересов Кент, по его словам, провел беседу с тогдашним президентом Петром Порошенко, в ходе которого поднял вопрос об увольнении самого Луценко. Сытника, по словам американского дипломата, отстояли Европа и Штаты. Что касается Луценко, то он, сказал Кент, тогда публично помирился с шефом НАБУ. Однако зуб на американское посольство точить не перестал и в рамках сотрудничества с Джулиани вскоре начал лоббировать отстранение от должности Мари Йованович. Из показаний Кента также следовало, что Штаты не были довольны работой не только Луценко, но и главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, самым слабым из трех кандидатов на эту должность. С Холодницким, по словам Кента, у него состоялась беседа после того, как появились записи переговоров из кабинета Холодницкого. Американский дипломат призвал его уволиться со собственному, в противном случае Штаты не смогут продолжать с ним сотрудничать. Также в ходе дачи показаний Джордж Кент выразил уверенность, что Юрий Луценко сотрудничал с Руди Джулиани по согласованию с Петром Порошенко. Это мнение для себя Кент подтвердил беседами с бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и тремя украинскими министрами, имена которых он не назвал. "Несколько украинцев тогда рассказали мне, что Луценко пытался добиться, чтобы Трамп одобрил переизбрание Порошенко. Это было в марте накануне выборов. В любом случае, это бы не помогло, потому что Зеленский победил при поддержке 73% избирателей", - сказал Кент. Еще в качестве подтверждения того, что информационная кампания против посла США Мари Йованович осуществлялась с согласия Порошенко, Джордж Кент назвал разгон нужных тезисов "порохоботами": "Тролли в интернете, особенно в Facebook, которые действовали для поддержки тогдашнего президента Порошенко и против его оппонентов. Еще одна большая часть показаний Кента касалась того, почему в 2015 году Джо Байден, тогдашний вице-президент США, требовал от Порошенко уволить Виктора Шокина, который занимал пост генпрокурора до Луценко. Американских конгрессменов интересовал вопрос, связано ли такое наставление Байдена с тем, что его сын Хантер входил в совет директоров Burisma (принадлежит Николаю Злочевскому, министру экологии при Януковиче, - Ред.). На это Джордж Кент ответил, что Байден якобы сам настаивал на расследовании деятельности Злочевского и Burisma, а прокуроры Шокина не хотели расследовать коррупционные дела. Еще Кент рассказал о том, что в 2015 году Порошенко попросил Штаты помочь провести реформу прокуратуры. Итогом, по его словам, стало то, что американские силовики выступили в роли консультантов при создании патрульной полиции. Также Кент отметил, что представители США педалировали расследования дел о коррупционных преступлениях. Виктор Шокин назначил курировать это направление своих замов - Давида Сакварелидзе и Владислава Каськива. Однако расследование таких производств получало сопротивление со стороны Шокина. В качестве одного из таких примеров Кент назвал дело "бриллиантовых прокуроров" - Владимира Шапакина и Александра Корнийца. В результате Кент, по его словам, сам обратился к вице-президенту Джо Байдену и призвал его помогать увольнению Шокина. Также Кент заявил, что зимой 2015 года он поднимал вопрос о пребывании Хантера Байдена в совете директоров Burisma. По его мнению, это могло быть конфликтом интересов. Однако в это время другой сын Байдена находился в критическом состоянии (он умер от рака мозга в мае 2015 года, - Ред.). В связи с чем в Белом доме ответили Кенту, что поднимать этот вопрос не будут. В ходе дачи показаний Джордж Кент сообщил, что после победы Зеленского он и Руди Джулиани коммуницировали с Зе-командой. А именно американский дипломат сообщил, что в мае 2019 года он с Иваном Бакановым, который тогда еще не был главой СБУ. Баканов, по словам Кента, просил у него совета, стоит ли ему коммуницировать с Игорем Фруманом и Львом Парнасом, представителями Джулиани. На что дипломат пояснил, что Баканов может контактировать с кем хочет, но не стоит давать какие-то обещания, поскольку президенту Зеленскому лучше воздержаться от контактов с частными лицами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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