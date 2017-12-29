В Виннице набирает обороты рождественская ярмарка. Винницкие предприниматели устроили уличную кухню. Предлагают шашлык, уху из красной рыбы, чай, кофе, глинтвейн, для согрева, передает со ссылкой на .

За день только в одном новогоднем домике продают 10 котелков теплого глинтвейна.

"Продаем компот, чай. Но больше только ходовой глинтвейн. Ярмарка работает с 12 дня и до 8 вечера. За это время распродают до 10 котелков", - говорит продавец Виталий Пронин.

Традиционный глинтвейн и яблочно-вишневый продает по 25-40 гривен за стакан.

"Больше только берут под вечер. Люди возвращаются с работы. Чтобы не есть дома, едят у нас. Покупают шашлыки. Их продаем по 40 гривен за 100 грамм. Такую цену установили по всей ярмарке", - добавляет Виталий.

Впрочем в 10 метрах 100 граммов шашлыка предлагают за 35 гривен.

"Шашлык готовим с любовью. Мясо маринуем по особому рецепту. А какая у нас вкусная душистая уха. С красной рыбки. Стаканчик стоит 25 гривен", - приглашает прохожих Ирина Черкашина. Торгует на ярмарке 5 год.

Рядом готовят Бограч по-закарпатски. За порцию мясного гуляша просят 45 гривен. Подают в стаканах.

"На ярмарке я единственный, кто готовит Бограч. Специально в Закарпатье прошел мастер-класс. Блюдо томится долго, 6 часов, но оно того стоит, - говорит шеф-повар загородного ресторана "Сказка" Евгений Загороднюк. Карамелизует лук. Режет на куски свинину, телятину, баранину, свиную рульку, бекон. Готовит болгарский перец, морковь, картофель, помидоры без кожицы и чеснок. - Бограч очень сытный. Если на час дня он уже готов, то до 9-ти вечера его расхватывают. С котелка получается 40 порций. Перед этим готовил уху. То почти весь котел вылил. Ее варят на каждом повороте. Люди не едят. Ухой прохожих уже не удивишь".

Посетителей ярмарки очень не много. Большинство собираются под вечер ближе к закрытию ярмарки. Напротив уличной кухни продают новогодние сувениры, изделия из шерсти, которые привозят из Закарпатья. Носки с новогодней тематикой продают от 70 до 120 гривен.

Винничанин Александр Мельничук стал героем настоящей рождественской сказки. Человек прославился на всю Украину после случая, который произошел с ним на Рождество, 25 декабря на винницкой рождественской ярмарке. Бизнесмен, который выдал себя за бездомного, подарил кофейное оборудование и 10 кг зернового кофе бразильской арабики. Стоит набор не менее 6000 гривен.

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