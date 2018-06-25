Ко Дню Конституции в течение мини-каникул
с 28 июня по 1 июля ПАО “Укрзализныця”
назначило 11 дополнительных поездов и дополнительные
рейсы к основным по графику. Об этом сообщает
со ссылкой на пресс-службу предприятия.
“Для удобных путешествий во время праздничных выходных
по случаю Дня Конституции Украины ”Укрзализныця“ уже назначила
11 дополнительных поездов. Также назначены дополнительные
рейсы для трех графиковых поездов. В течение выходных дней
(28 июня — 1 июля) будет осуществлены
57 дополнительных рейсов”, - говорится в сообщении.
Итак, на праздники украинцы получат дополнительные поезда
по следующим направлениям:
- будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление
из Киева в 08:03, приход во Львов в 17:55.
В обратном направлении поезд будет отправляться
в эти же даты в 11:58 и прибывать
в столицу в 21:46.
- отправится в рейсы 25 июня и 1 июля.
Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля
в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03
и прибудет в Киев в 19:53.
- из Киева отправится в рейс 28 июня в 15:21
и прибытие в Ивано-Франковск в 04:58.
В обратном направлении отправление из Ивано-Франковска
1 июля в 20:57 и прибытие в Киев
в 10:28.
- будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление
из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий
в 13:02. В обратном направлении отправление
из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев
в 20:43.
- осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева
в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.
- юудет курсировать 28 июня и 1 июля.
Отправление из Киева в 06:22 и прибытие
в Николаев в 16:51. Обратно отправление в 10:12
и прибытие в Киев в 20:49.
- отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева
в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14.
В обратном направлении поезд отправится в 14:46
и прибудет в Киев в 22:28.
- отправится 27 июня в 1:48 из Днепра и прибудет
в Киев в 12:00. В обратном направлении 2 июля
поезд отправится из Киева в 14:46 и прибудет
в Днепр в 01:10.
- будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1,
2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, приход
в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление
в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.
- отправится 28 июня в 15:42 из Ивано-Франковска
и в 12:34 прибудет в Днепр. 29 июня в 16:30
поезд отправится в обратном направлении. Прибытие
в Ивано-Франковск в 14:32.
- осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля.
Отправление из Львова в 09:15 и прибытие
в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться
в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.
Дополнительные рейсы графиковых поездов будут отправляться
по следующим направлениям:
- осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня
и 1 июля, обратно 28 и 30 июня
и 2 июля. Отправление из Константиновки
в 15:30, приход в Одессу в 08:04. Из Одессы
поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку
в 05:40.
- отправится 30 июня из Киева в 14:47
и в 21:58 прибудет в Запорожье. В обратном
направлении: отправление в 22:58 и прибытие в Киев
в 06:10.
- в дополнительные рейсы отправится
27 и 30 июня. Отправление из Харькова
в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30.
Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня
и 1 июля в 05:00, прибудет в Харьков
в 09:50.
Напомним, что в течение сезона летних перевозок
“Укрзализныця” запустила 23 летние поезда и увеличила
периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира