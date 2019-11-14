Погода, Новости, загрузка...
Зеленский прокомментировал принятие Радой закона о рынке земли
14.11.2019 08:41
Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона о рынке земли Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 