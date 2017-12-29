|Переможниця "Голосу країни. Діти" випустила свій перший кліп (ВІДЕО)
|29.12.2017 08:17
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10-річна казахстанка Данелія Тулєшова, яка буквально "підірвала" мережу виступом під час сліпих прослуховувань на "Голосі країни. Діти" і принесла перемогу своєму тренеру Монатіку, встигає все.
Дівчинка виступила на церемонії відкриття головної ялинки у Києві, а напередодні випустила свій перший кліп на пісню "Другие". Танціювальне відео вже зібрало більше 7 тисяч переглядів і це всього лише перша доба на YouTube!
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