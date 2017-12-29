Популярный мессенджер WhatsApp с нового года перестанет поддерживать две операционные системы - BlackBerry OS (включая BlackBerry 10), а также Windows Phone 8.0. Это произойдет уже 1 января будущего года, пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, что мессенджер продолжит функционировать на этих платформах, однако новые учетные записи, или же повторную активацию, пользователи создавать уже не смогут.

Кроме того, компания заявляет, что перестать функционировать на даннах ОС мессенджер может в любое время.

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