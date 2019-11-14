Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Пока у нас царит антициклонная погода, без осадков, южную часть Европы в результате деятельности активных циклонов периодически заливает. А завтра даже будет сыпать снег в Испании... Италия буквально чуть передохнет, но очередной циклон собирается туда сигануть, особенно на ее северную часть. Кто едет туда в путешествие, проверяйте каждый день прогноз погоды", - отметила она.

В Украине, по словам Диденко, завтра — опять антициклон. 14 ноября осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и в прикарпатских областях вероятен дождь.

Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым, до сильного.

Температура воздуха, по сравнению с большинством стран Европы, высокая: днем +8+12 градусов, на юге и западе +13+19 градусов.

"Однако нам все равно не угодить, говорят, что градусы неправильные, дожди не мокрые, а ветер слишком задувает. И это — осенью, в ноябре", - подытожила синоптик.

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