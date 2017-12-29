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В 2017 году в Сирии погибло около 39 тыс. человек - правозащитники
29.12.2017 08:29
В общей сложности почти за семь лет конфликта погибшими считаются около 500 тыс. сирийцев, заявили в Сирийском центре мониторинга за правами человека. Почти 40 тысяч сирийцев погибли в этом году Фото: ЕРА В числе погибших более 2100 детей и почти 1500 женщин.За 12 месяцев было убито около 3 тыс. военных армии президента Сирии Башара Асада и примерно 7,5 тыс. его противников, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам". В SOHR отметили, что в этом году жертв меньше, чем в двух предыдущих.В общей сложности почти за семь лет конфликта погибшими считаются около 500 тыс. сирийцев.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных войск присоединилась Россия.

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