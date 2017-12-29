В общей сложности почти за семь лет конфликта погибшими считаются
около 500 тыс. сирийцев, заявили в Сирийском центре мониторинга за
правами человека. Почти 40 тысяч сирийцев погибли в этом году Фото:
ЕРА В числе погибших более 2100 детей и почти 1500 женщин.За 12
месяцев было убито около 3 тыс. военных армии президента Сирии
Башара Асада и примерно 7,5 тыс. его противников, преимущественно
сторонников террористических группировок "Исламское государство" и
"Джебхат Фатх аш-Шам". В SOHR отметили, что в этом году жертв
меньше, чем в двух предыдущих.В общей сложности почти за семь лет
конфликта погибшими считаются около 500 тыс.
сирийцев.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011
года. В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства".В сентябре 2014 года операцию против
ИГИЛ начала международная коалиция во главе с США. В
сентябре 2015-го к конфликту на стороне правительственных
войск присоединилась Россия.
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