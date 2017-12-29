Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром выросли в цене до 66,59 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,65%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,23 доллара за баррель, прибавив 0,65%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 66,60 долл. за баррель.





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