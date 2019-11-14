|У "слуг" рассказали, сколько заработает Ахметов на продаже земли
|14.11.2019 09:32
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Телеграм-канал Тёмный Рыцарь заявил, что олигарх Ринат Ахметов после вчерашнего голосования в Раде по продаже земли хорошо заработал.
Закон о рынке земли принят в первом чтении. Несмотря на очередные блокирования трибуны от "Оппозиционной платформы" и "Батькивщины", Зе-большинство смогло все-таки провести голосование, преодолев и внешнее, и внутреннее сопротивление.
Внешнее сопротивление – от оппозиционных фракций – преодолеть было нетрудно, имея в подчинении 250 депутатов преимущественно молодого возраста. Со вторым было сложнее, поскольку до полусотни "слуг народа" никак не хотели становиться в общий строй. Но решили и ее.
"Слуг народа" выдрессировали капитально.
"Зеленый принтер", как на старте своей работы, выдал 229 голосов, так что остальные могли и не напрягаться.
Причем голосовали все, включая людей из группы Коломойского, которые перед этим активно критиковали законопроект.
Правда, для подстраховки подсобирали еще и голоса внефракционных, между которых оказались люди не только Коломойского, но и Ахметова. На этом фоне удивительным является тот факт, что голосов не дала группа "За будущее", которую тоже считают подконтрольной Коломойскому.
Хотя это можно объяснить политическими причинами - большинство депутатов из этой фракции мажоритарщики и потому не хотят терять поддержку избирателей, голосуя за непопулярный в народе закон.