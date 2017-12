Американский бренд, обогнавший Adidas, откроет в Украине 25 магазинов Украина продолжает оставаться интересной для международных торговых сетей. Среди новых брендов – и торговая марка родом из США — Under Armour. Первый магазин бренда открылся на втором этаже в столичном ТРЦ Sky Mall. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины, информирует еizvestia.com. Under Armour – относительно молодой бренд, основанный американским футболистом Кевином Планком в 1996 году. Сейчас Under Armour уже обогнал по продажам в США компанию Adidas, уступая лишь мировому лидеру в спортивной одежде – Nike. Как результат, в 2016 году бренд впервые попал в рейтинг самых инновационных компаний мира от Boston Consulting Group, став в одном ряду с Apple, Google, Microsoft, и другими высокотехнологичными гигантами. Читайте: Украинцам пообещали крупный приток инвестиций В 2016 году Under Armour увеличил свои продажи на 22%, до $4,8 млрд: в основном — за счет роста продаж обуви на 50%. Поддержать темпы роста компании помогла и экспансия в страны Европы и Азии. В планах американского бренда – открыть в Украине 25 магазинов Under Armour.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика armour under году новости бренд Теги: новости рынков