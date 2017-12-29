Сегодня в Украине на Правобережье и Черниговской области ожидаются дожди, на остальной территории синоптики осадков не прогнозируют, передает со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“29 декабря в Украине будет облачно”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что на Правобережье и Черниговской области синоптики прогнозируют дожди, в Карпатах — мокрый снег. А на остальной территории осадков не будет.

Также утром в восточной части Украины кое-где ожидается туман.

Ветер синоптики прогнозируют южный со скоростью 7-12 м / с. В Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с, в Карпатах — 19-24 м / с.

Температура установится на уровне 5-10 ° тепла, на востоке и на крайнем западе страны — 1-6 ° тепла; в Карпатах в течение суток от 2 ° тепла до 3 ° мороза.

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