В понедельник, 25 июня, в Шевченковском районном суде Киева решили продлить на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в подготовке терактов в Украине Владимира Рубана, сообщает РБК-Украина .

"Суд принял, учитывая, что вынесение полного решения занимает много времени, ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить действие меры пресечения без определения размера залога до 23 августа. Полный текст определения огласить 29 июня", - объявил судья.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан, которых подозревают в подготовке терактов и свержении государственной власти, отказались давать показания следствию.

Напомним, руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что представители "Донецкой народной республики" включили переговорщика Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, в списки на обмен .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира