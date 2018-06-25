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Суд продлил арест Владимиру Рубану на 2 месяца
25.06.2018 19:48

В понедельник, 25 июня, в Шевченковском районном суде Киева решили продлить на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в подготовке терактов в Украине Владимира Рубана, сообщает РБК-Украина.

"Суд принял, учитывая, что вынесение полного решения занимает много времени, ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей удовлетворить. Продлить действие меры пресечения без определения размера залога до 23 августа. Полный текст определения огласить 29 июня", - объявил судья.

Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Надежда Савченко и переговорщик Владимир Рубан, которых подозревают в подготовке терактов и свержении государственной власти, отказались давать показания следствию.

Напомним, руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что представители "Донецкой народной республики" включили переговорщика Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов, в списки на обмен.

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