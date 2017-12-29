Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на границе Мьянмы и Индии Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в ночь на пятницу на территории Мьянмы близ границы с Индией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 00:23 по киевскому времени в четверг землетрясения имел координаты 22.02 градуса северной широты и 93.95 градуса восточной долготы и находился в 220 км западнее города Мандалай - второго по величине в Мьянме. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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