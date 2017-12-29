Полиция задержала подозреваемых в похищении и убийстве граждан Украины. Сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Преступники совершали убийства в течение 2017 года в Киевской и Одесской областях,передает со ссылкой на .

"В июле этого года в Киевской области в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что ее муж, 1970 г.р., выехал на своем автомобиле на встречу и исчез. Проводились оперативно-розыскные действия, вчера в ходе проведения спецмероприятий были задержаны подозреваемые, охотно указали место захоронения убитого. В ходе проведения следственных действий тело убитого найдено в указанном месте, в настоящее время назначена судебная экспертиза ", - говорится в сообщении.

Также по результатам проведения поисковых мероприятий было обнаружено место захоронения двух мужчин, 1949 и 1956 г.р., которые были похищены еще в октябре 2017 года.

В Измаиле Одесской области правохранители задержали одного из участников убийства фермера в селе Старая Некрасовка.

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