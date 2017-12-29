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"Динамо" объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании
29.12.2017 08:45

Готовясь к весенней части сезона 2017/2018 годов, команда киевского “Динамо” проведет два тренировочных сбора в Испании, информирует сайт “бело-синих”, передает

Во время первого из собрания запланировано пять контрольных матчей:
19 января — “Санкт-Галлен” (Швейцария)
20 января — “Хаугесунд” (Норвегия)
23 января — “Штурм” (Австрия)
26 января — “Сенан Бельмар” (Япония)
27 января — “ЦСКА” (София, Болгария).

Напомним, что перед второй частью чемпионата и плей-офф Лиги Европы команда Хацкевича уже усилилась одним футболистом — полузащитником сборной Словении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #2 Сергей 17.12.2014 18:10
Я поддерживаю Камкина. Но есть вопрос- к нему нельзя попасть, он часто уезжает, а когда он есть, тем более к нему не попадешь. Охранка к нему не подпускает. Поэтому коррупционеры и прогульщики живут не тужат. Малинина с биохимии прогуляла весь 2013 г. Он ее до сих пор не уволил.
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0 #1 Александра 23.11.2014 19:01
А я поддерживаю начинания ректора РНИМУ им.Пирогова Камкина Андрея Глебовича. Не надо ходить с голым животом и в юбке длиной "ноги еще не начинались, а юбка уже закончилась"даж е просто на улице, а тем более в университет. Врач несет в массы не только здоровье, но и культуру.
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