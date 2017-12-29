|"Динамо" объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании
|29.12.2017 08:45
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Готовясь к весенней части сезона 2017/2018 годов, команда киевского “Динамо” проведет два тренировочных сбора в Испании, информирует сайт “бело-синих”, передает
Во время первого
из собрания запланировано пять контрольных матчей:
Напомним, что перед второй частью чемпионата и плей-офф Лиги Европы команда Хацкевича уже усилилась одним футболистом — полузащитником сборной Словении.
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