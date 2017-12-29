Готовясь к весенней части сезона 2017/2018 годов, команда киевского “Динамо” проведет два тренировочных сбора в Испании, информирует сайт “бело-синих”, передает

Во время первого из собрания запланировано пять контрольных матчей:

19 января — “Санкт-Галлен” (Швейцария)

20 января — “Хаугесунд” (Норвегия)

23 января — “Штурм” (Австрия)

26 января — “Сенан Бельмар” (Япония)

27 января — “ЦСКА” (София, Болгария).

Напомним, что перед второй частью чемпионата и плей-офф Лиги Европы команда Хацкевича уже усилилась одним футболистом — полузащитником сборной Словении.

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