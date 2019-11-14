|Сегодня Трамп сделает Зеленскому новый подарок: опубликует стенограмму старого разговора
|14.11.2019 10:29
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг, 14 ноября, может опубликовать стенограмму первого разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в апреле.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, отвечая на вопросы журналистов.
Американский руководитель также отметил, что хотел бы узнать, кто является информатором, написавшим на него жалобу за второй - июльский - телефонный разговор с Зеленским.
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сказал, что президенту США Дональду Трампу было мало личного обещания президента Украины Владимира Зеленского провести расследования дела по "Burisma Holdings", в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантер Байден. Об этом он сказал в ходе публичных слушаний по импичменту в отношении президента Дональда Трампа в среду в Палате представителей Конгресса США.
Посол назвал тревожным использование необходимость расследований взамен на военную помощь.
Также дипломат рассказал, что не так давно узнал, что 26 июля, на следующий день после звонка Трампа и Зеленского, посол Сондленд присутствовал на встрече с "высшим украинским чиновником в Киеве".
Так, в частности, сотрудник посольства сопровождал Сондленда в ресторан после этой встречи, где последний созвонился с президентом США.
Временный поверенный в делах США в Украине также узнал от своего сотрудника, что тот спросил Сондленда о разговоре.
Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли по словам Сондленда Трампа больше беспокоится о расследованию по Байдену, чем об Украине, Тейлор добавил: "Да, и относительно Бурисмы".