В четверг, 28 декабря, в Киеве на остановке общественного транспорта по улице Драгоманова у маршрутки №445 сломалась система управления дверями.

Об этом сообщает «Типичный Киев» на странице в Facebook.

«В результате передняя дверь закрылась, а задняя — «замерла» в открытом виде», — говорится в сообщении.

Водитель сказал пассажирам, что дверь не закрывается, но никто не выявил желания покидать транспортное средство.

Поэтому он предложил поехать медленно, но с открытой задней дверью.

Под постом пользователи начали бурно обсуждать данный случай.

«Водитель должен был высадить всех пассажиров, вернув им деньги и ехать исправлять автобус, а не предлагать продолжать движение с открытыми дверями. А если бы кто-нибудь по дороге выпал из автобуса на проезжую часть и его переехал другой автомобиль. Кто по-вашему за все это нес бы ответственность и сел в тюрьму?» — возмутилась Валентинка Адамчук.

«Ну если готовы ездить как скот, почему бы не возить как скот?» — спрашивает Илья Викторович.

«Что здесь смертельного?», «В 90-ые и нулевые было частое явление. Никто не выпадал. Дарвин в помощь», «Ну ничего страшного, с ветерком!» — прокомментировали юзеры.

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