|Сегодня Трамп обнародует стенограмму первого разговора с Зеленским
|14.11.2019 10:33
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг опубликует стенограмму апрельской беседы с президентом Владимиром Зеленским.(function() })();
Об этом сообщает Голос Америки.
«Чтобы оставаться самым прозрачным президентом в истории, я опубликую на этой неделе стенограмму первого, и поэтому наиболее важного моего телефонного разговора с президентом Украины. Уверен, вы найдете его привлекательным», — говорил накануне Трамп.
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