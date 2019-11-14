И что прощать никто ничего не будет. И что их будут бить нещадно и регулярно. И что союзники все липовые, корыстные и лживые. При первой возможности «сольют» за недорого или за гарантии.
И что просто бывает страшно.
И что «улица» очень жёсткая, грубая, крикливая и агрессивная. И ей абсолютно плевать на рейтинги).
Но она умеет быстро собираться и гудеть.
И что Игорь Валерьевич откровенно сбросил маски, поставил крест на патриотических заигрываниях Зеленского и откровенно угрожает всем в The New York Times).
Хотя умные понимают, что это банальная разводка, игра на публику, идеальный блеф. Но сколько тех умных у нас?..
... А реальность нынче совсем иная. Земельные парламентские «споры» просто позволили сбросить маски. Реальность - это уже не жизнерадостные улыбки ждущей толпы. И тем более НЕ адекватный обмен аргументами «за и против».
Аргументы не нужны - они скучные, нудные и не позволяют проявлять то, чем мы гордимся: «сначала в морду, а потом объяснения»).
Оппонентам безразличны аргументы, мотивации, стратегии развития.
Оппоненты не проводят аудитов и не думают о стратегиях - они хотят просто шатать. Хотят простой человеческой драки, которую заснимет сразу много теле-камер.
И это должна быть хорошая драка - яркие картинки, яркие образы, безумные слова, нарастающее давление. Все остальное не имеет никакого значения.
Ты - либо разгромно побеждаешь, либо разгромно побеждают тебя.
Особенно когда ты находишься в полноценном окружении.
Особенно когда вокруг тебя нет настоящих друзей. Тех, которые с ценностями, идейные. Особенно, когда вокруг тебя сплошь приспособленцы, которые хотят получить что-то за или против. Сегодня - за.
Но завтра так же просто можно голосовать и «против». У нас же вполне себе... бюджетный парламент)...
... Земельное «первое чтение» - это только лишь начало.
Первая большая битва, обозначившая позиции и силы сторон. Сейчас многие почувствовали... «коллосовские» глиняные ножки, на которых стоит нынешняя команда и что эти ножки можно будет спокойно и безнаказанно шатать.
И что на самом деле тот же Коломойский не является мифическим «папой» Зеленского.
Он только лишь ситуативный попутчик, которому что-то выгодно.
Но если ему откажут, то он с удовольствием начнёт играть в традиционную игру - разорви президента)...
И вот вам главный гаденький вопрос, обозначенный вчера: кто действительно искренне в команде Зеленского?
Кто является в ней тяжеловесом, способным контролировать ситуации?
Кто готов профессионально разруливать риски?
Кто готов на равных соперничать с махровыми и ушлыми «полит-бойцами»?..