Михаил Подоляк

И что любая - даже ничтожная - ошибка обязательно станет поводом для жёсткой атаки.

Ребята с коронами несколько неожиданно для себя поняли, что они отныне всегда будут находиться в окружении врагов.

Вчера, наконец, случилось первое масштабное столкновение команды Зеленского с полноценной бездной. Не где-то там в кулуарах или между своих, а публично, площадно, медийно...

И что прощать никто ничего не будет. И что их будут бить нещадно и регулярно. И что союзники все липовые, корыстные и лживые. При первой возможности «сольют» за недорого или за гарантии.

И что просто бывает страшно.

И что «улица» очень жёсткая, грубая, крикливая и агрессивная. И ей абсолютно плевать на рейтинги).

Но она умеет быстро собираться и гудеть.

И что Игорь Валерьевич откровенно сбросил маски, поставил крест на патриотических заигрываниях Зеленского и откровенно угрожает всем в The New York Times).

Хотя умные понимают, что это банальная разводка, игра на публику, идеальный блеф. Но сколько тех умных у нас?..



... А реальность нынче совсем иная. Земельные парламентские «споры» просто позволили сбросить маски. Реальность - это уже не жизнерадостные улыбки ждущей толпы. И тем более НЕ адекватный обмен аргументами «за и против».

Аргументы не нужны - они скучные, нудные и не позволяют проявлять то, чем мы гордимся: «сначала в морду, а потом объяснения»).

Оппонентам безразличны аргументы, мотивации, стратегии развития.

Оппоненты не проводят аудитов и не думают о стратегиях - они хотят просто шатать. Хотят простой человеческой драки, которую заснимет сразу много теле-камер.

И это должна быть хорошая драка - яркие картинки, яркие образы, безумные слова, нарастающее давление. Все остальное не имеет никакого значения.

Ты - либо разгромно побеждаешь, либо разгромно побеждают тебя.

Особенно когда ты находишься в полноценном окружении.

Особенно когда вокруг тебя нет настоящих друзей. Тех, которые с ценностями, идейные. Особенно, когда вокруг тебя сплошь приспособленцы, которые хотят получить что-то за или против. Сегодня - за.

Но завтра так же просто можно голосовать и «против». У нас же вполне себе... бюджетный парламент)...



... Земельное «первое чтение» - это только лишь начало.

Первая большая битва, обозначившая позиции и силы сторон. Сейчас многие почувствовали... «коллосовские» глиняные ножки, на которых стоит нынешняя команда и что эти ножки можно будет спокойно и безнаказанно шатать.

И что на самом деле тот же Коломойский не является мифическим «папой» Зеленского.

Он только лишь ситуативный попутчик, которому что-то выгодно.

Но если ему откажут, то он с удовольствием начнёт играть в традиционную игру - разорви президента)...

И вот вам главный гаденький вопрос, обозначенный вчера: кто действительно искренне в команде Зеленского?

Кто является в ней тяжеловесом, способным контролировать ситуации?

Кто готов профессионально разруливать риски?

Кто готов на равных соперничать с махровыми и ушлыми «полит-бойцами»?..