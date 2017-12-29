В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что за рулем грузовика, с участием которого произошло ДТП в Германии, был украинец. Об этом в комментарии сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Могу подтвердить, что за рулем грузовика был украинец. Причины и обстоятельства этого трагического случая расследуются полицией", - сказал В.Кирилич.

Напомним, накануне немецкие СМИ сообщили, что на автобане 61 близ немецкого города Фирзен произошло ДТП с участием гражданина Украины. По информации СМИ, находясь в нетрезвом состоянии, виновник аварии на фуре протаранил полицейский автомобиль - в результате 23-летняя полицейская погибла, еще двое участников ДТП получили ранения.

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