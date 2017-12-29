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В Индии жертвами пожара на вечеринке стали 14 человек
29.12.2017 08:52
Большинство погибших – женщины, которые праздновали день рождение в ресторане на крыше здания в Мумбаи. Жертвами пожара стали 14 человек Фото: ЕРА (архив) По данным полиции, большинство погибших – женщины, которые праздновали день рождение в ресторане на крыше здания.Пожар произошел после полуночи на третьем этаже Камала Миллс – четырехэтажного отреставрированного промышленного комплекса, в котором располагаются рестораны и другие коммерческие учреждения. Огонь охватил здание менее чем за 30 минут.Причина пожара в настоящий момент неизвестна.

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