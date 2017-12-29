Большинство погибших – женщины, которые праздновали день рождение в
ресторане на крыше здания в Мумбаи. Жертвами пожара стали 14
человек Фото: ЕРА (архив) По данным полиции, большинство погибших –
женщины, которые праздновали день рождение в ресторане на крыше
здания.Пожар произошел после полуночи на третьем этаже Камала Миллс
– четырехэтажного отреставрированного промышленного комплекса, в
котором располагаются рестораны и другие коммерческие учреждения.
Огонь охватил здание менее чем за 30 минут.Причина пожара в
настоящий момент неизвестна.
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