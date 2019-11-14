Об этом сообщил председатель комитета Александр Ткаченко во время презентации концепции "Закона о СМИ", который разрабатывается членами комитета, сообщает корреспондент Укринформа.

"К субъектам, которые должны регулироваться этим законом, относятся линейные или традиционные медиа (телевидение и радиовещание), нелинейные медиа, которые никоим образом не урегулированы законодательством... (это такие сервисы, как Megogo, OLL TV или Netflix), особые виды (общественные аудиовизуальные медиа, вещание громад, иновещание), печатные медиа, а также онлайн-медиа. Но есть субъекты, которые собственно не являются медиа, и тем не менее, мы также хотели бы дать ответ на вопрос, как мы должны их регулировать. Это провайдеры-сервисы, поскольку они распространяют медийный контент, провайдеры общего доступа к информации, то есть всем известные социальные сети, а также поставщики коммуникационных услуг для нужд телерадиовещания", - отметил Ткаченко.

При этом он подчеркнул, что концепция нового закона предусматривает и позицию, согласно которой социальные сети как медиа должны платить налоги на территории Украины.

"Если мы говорим о платформах общего доступа, то подход такой... если сейчас эти организации получают доходы на украинской территории, то и налоги они могут и должны платить на украинской территории", - отметил Ткаченко.

По его словам, медийное пространство Украины регулируется многими законами, большинство из которых было принято преимущественно в конце 1990-х годов. "Они имеют разные правовые режимы в отношении различных медиа, а часть из них не регулируется вовсе, ведь таких медиа вообще раньше не было, существуют устаревшие процедуры и даже мертвые нормы законов", - сказал глава профильного комитета.

Ткаченко отметил, что пока представлен не сам законопроект о медиа, а "вопросы или вызовы, на которые он должен дать ответы".

Он уточнил, что будущий закон будет регулировать требования к каждому из видов субъектов медиа, критерии принадлежности этих субъектов к юрисдикции Украины, а также даст ответ на вопрос относительно прозрачности собственности, контроля и порядка отчетности, лицензирования и регистрации, контента в разрезе квот европейского и национального продукта, языка, защиты несовершеннолетних и механизмов сорегулирования медиа.

Отдельный большой раздел будет посвящен полномочиям Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, его статусу, финансированию, порядку избрания членов регулятора.

Как сообщал Укринформ, в октябре во время форума National Media Talk заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что Верховная Рада может в декабре принять в первом чтении законопроект о медиа-сервисах, который, в частности, должен юридически определить, относятся ли интернет-порталы к средствам массовой информации.

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