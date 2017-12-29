При обмене заложниками с боевиками отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинская сторона не передавала свидетеля по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Об этом в сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "Интерфакс-Украина".

Грицак подтвердил, что в списках на обмен боевиками ОРДЛО был заявлен ​​человек, проходит как свидетель по делу о крушении "Боинга" в небе над Донбассом летом 2014 года, передает со ссылкой на .

"Конечно же, мы не отдали этого человека. Она осталась у нас. Мы не могли это сделать при каких обстоятельствах", - заверил глава .

Напомним, 27 декабря 2017 года, в аэропорту "Борисполь" приземлились два самолета с освобожденными в результате обмена пленными на Донбассе заложниками. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса.

Ранее, 20 декабря 2017 разведка Великобритании MI6 обнародовала заявление, что она уверена в том, что самолет рейса MH17 сбили из оружия Российской Федерации (РФ). Отметим, 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит самолет "Боинг-777" "Малазийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту. Среди фигурантов дела катастрофы Boeing-777 может быть генерал-полковник Российской Федерации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира