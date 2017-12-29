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Китайские строители обнаружили кладку яиц динозавров, которые попытаются оживить ученые
29.12.2017 08:58
Китайские строители обнаружили кладку яиц динозавров, которые попытаются оживить ученые Строительную площадку немедленно закрыли, работы остановили, а ученые начали исследовать яйца.

В Китае строители приятно удивили местных палеонтологов, случайно обнаружив кладку яиц динозавра, возраст которых составляет 130 млн лет.

Рабочие копали участок подфундамент учебного центра в юго-восточной китайской провинции Цзянси и неожиданно для себя и науки сделали потрясающую находку.

В кладке оказалось 20 овальных яиц, покрытых черной скорлупой толщиной 2 мм, которые, по мнению палеонтологов, относятся по крайней мере к меловому периоду.

Местные СМИ сообщают, что строительную площадку немедленно закрыли, работы остановили, а ученые начали исследовать яйца.

Согласно предварительным данным, яйца не имеют никаких повреждений. Это означает, что в том китайском регионе, где они были найдены, когда-то обитали по меньшей мере 20 различных видов динозавров.

Ученые не оставляют надежды «оживить» детенышей древних ящеров с помощью современных технологий.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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