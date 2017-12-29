Китайские строители обнаружили кладку яиц динозавров, которые попытаются оживить ученые Строительную площадку немедленно закрыли, работы остановили, а ученые начали исследовать яйца. В Китае строители приятно удивили местных палеонтологов, случайно обнаружив кладку яиц динозавра, возраст которых составляет 130 млн лет. Рабочие копали участок подфундамент учебного центра в юго-восточной китайской провинции Цзянси и неожиданно для себя и науки сделали потрясающую находку. В кладке оказалось 20 овальных яиц, покрытых черной скорлупой толщиной 2 мм, которые, по мнению палеонтологов, относятся по крайней мере к меловому периоду. Местные СМИ сообщают, что строительную площадку немедленно закрыли, работы остановили, а ученые начали исследовать яйца. Согласно предварительным данным, яйца не имеют никаких повреждений. Это означает, что в том китайском регионе, где они были найдены, когда-то обитали по меньшей мере 20 различных видов динозавров. Ученые не оставляют надежды «оживить» детенышей древних ящеров с помощью современных технологий. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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