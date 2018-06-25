Пострадавшая от насильника девочка находится в больнице в крайне
тяжелом состоянии, сообщил замглавы Национальной полиции Украины
Вячеслав Аброськин. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке У подозреваемого изъяли одежду со следами крови жертвы Фото:
Вячеслав Аброськин / Facebook Замглавы Нацполиции сообщил, что
полиция быстро отреагировала на сообщение и задержала близко от
места преступления жителя соседнего населенного пункта, 1990 года
рождения."Задержали его, когда он возвращался домой после
совершения своего позорного преступления. У него изъята одежда со
следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за
изнасилование с применением ножа 10-летнего мальчика. Недавно в
этом году его освободили. Через пять или 10 лет он выйдет и вновь
найдет новую невинную жертву", – заявил он.Аброськин
подчеркнул, что в течение двух лет призывает принять закон об
усилении ответственности за половые преступления в отношении
малолетних и ввести единый открытый список насильников
малолетних."В настоящее время пострадавшая девочка находится в
больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время изнасилования этот
подонок нанес ранения девочке", – сообщил замглавы Нацполиции.
https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1900155416943790
В августе 2017 года несколько депутатов Верховной Рады
Украины внесли в парламент законопроект, ужесточающий
наказание за преступления против несовершеннолетних.14 января 2018
года Аброськин заявлял, что будет требовать от
законодателей усиления ответственности за половые преступления
против малолетних и внедрения открытого
реестра педофилов.
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