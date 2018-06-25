Пострадавшая от насильника девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У подозреваемого изъяли одежду со следами крови жертвы Фото: Вячеслав Аброськин / Facebook Замглавы Нацполиции сообщил, что полиция быстро отреагировала на сообщение и задержала близко от места преступления жителя соседнего населенного пункта, 1990 года рождения."Задержали его, когда он возвращался домой после совершения своего позорного преступления. У него изъята одежда со следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за изнасилование с применением ножа 10-летнего мальчика. Недавно в этом году его освободили. Через пять или 10 лет он выйдет и вновь найдет новую невинную жертву", – заявил он.Аброськин подчеркнул, что в течение двух лет призывает принять закон об усилении ответственности за половые преступления в отношении малолетних и ввести единый открытый список насильников малолетних."В настоящее время пострадавшая девочка находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Во время изнасилования этот подонок нанес ранения девочке", – сообщил замглавы Нацполиции. https://www.facebook.com/Vyacheslav.Abroskin/posts/1900155416943790 В августе 2017 года несколько депутатов Верховной Рады Украины внесли в парламент законопроект, ужесточающий наказание за преступления против несовершеннолетних.14 января 2018 года Аброськин заявлял, что будет требовать от законодателей усиления ответственности за половые преступления против малолетних и внедрения открытого реестра педофилов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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