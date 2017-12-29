В 2018 году, после переизбрания Владимира Путина и введения новых санкций, российские власти окажутся в ситуации настоящей изоляции, подобной той, в которой находятся иранские власти или даже КНДР.

Об этом заявил журналист, знаток по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский, передает «Немецкая волна», информирует еizvestia.com.

«Когда отступать некуда, все решения становятся жестче и резче, а давление извне приводит обычно к обратным результатам. И это обязательно отразится на внешней политике, которая окончательно превратится в зеркало внутреннего положения в стране», — объяснил он.

По мнению экперта, в 2018 году Россия окончательно, уже не в текстах разных «стратегий», а на деле превратится из партнера Запада в его стратегического противника.

«И западным политикам, которые даже после аннексии Крыма тешили себя иллюзиями, придется к этой мысли привыкнуть», — сказал он.

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