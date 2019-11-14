Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"14 ноября в Украине переменная облачность. Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в большинстве западных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​8-13°, в западных и южных областях ночью 5-10°, днем ​​11-16°", - говорится в сообщении.

В Киеве 14 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем ​​10-12°.

В столичном регионе в четверг также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​8-13°.

15-16 ноября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, 15 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях кое-где порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях и на юге страны ночью 4-9°, днем ​​10-15°, на Закарпатье и Одесчине до 18°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья до 2° мороза, днем ​​8-13° тепла.

В Киеве и Киевской области 15-16 ноября также облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13° тепла.

17-18 ноября в Украине без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, на западе страны 1-7° тепла; днем 6-12°, на Закарпатье до 16°.

В Киеве и Киевской области 17-18 ноября без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​6-11° тепла.

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