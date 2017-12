Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию, что новогодняя ночь в восточной части Соединенных Штатов может быть самой холодной в истории. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Одевайтесь тепло! Фото: ЕРА "На востоке (США. – ) может быть самый холодный Новый год в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного этого старого доброго глобального потепления, за защиту от которого наша страна, но не другие страны, собиралась заплатить триллионы долларов. Одевайтесь тепло!" – отметил он. In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г. Трамп не раз публично называл глобальное потепление "мистификацией". 28 марта онподписал приказ об энергетической независимости, которым отменил ряд решений администрации Барака Обамы по борьбе с глобальным потеплением.1 июня Трамп заявил, что принял решение о выходе из Парижского соглашения ради защиты Америки и ее граждан. По его словам, Вашингтон начнет переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более выгодных для США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



