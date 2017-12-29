|Трамп пошутил о глобальном потеплении на фоне похолодания в США
|29.12.2017 09:00
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In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 декабря 2017 г.
Трамп не раз публично называл глобальное потепление "мистификацией". 28 марта онподписал приказ об энергетической независимости, которым отменил ряд решений администрации Барака Обамы по борьбе с глобальным потеплением.1 июня Трамп заявил, что принял решение о выходе из Парижского соглашения ради защиты Америки и ее граждан. По его словам, Вашингтон начнет переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более выгодных для США.
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