|Специалист ФК "Десна" назван лучшим тренером года в Первой лиге Украины
|29.12.2017 09:06
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Всеукраинское объединение тренеров по футболу обнародовало лучшего тренера первого дивизиона чемпионата Украины по итогам 2017 года, сообщает со ссылкой на всеукраинское объединение тренеров по футболу.
В этом году Объединение впервые определяло лучшего тренера Первой лиги по средним оценкам тур за туром.
Лучшим со средним показателем 4,12 оказался Александр Дмитриевич Рябоконь — главный тренер черниговской “Десны”. Он обогнал (4,10) и Сизихина (4,02).
Среди достижений Рябоконя
выделим:
По ходу сезона Александр Дмитр Рябоконь признавался лучшим в УПЛ по итогам 5 туров по версии объединения.
Стоит отметить, что лучшим тренером года Второй лиги Украины оказался Олег Федорчук — учитель новокаховской “Энергии”.
Добавим также, награждение лауреатов почетных номинаций Всеукраинского объединения тренеров по футболу планируется провести в торжественной обстановке в январе 2018 года.
Как сообщал конец Кубка Украины по футболу состоится на стадионе “Днепр-Арена”.