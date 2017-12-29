Всеукраинское объединение тренеров по футболу обнародовало лучшего тренера первого дивизиона чемпионата Украины по итогам 2017 года, сообщает со ссылкой на всеукраинское объединение тренеров по футболу.

В этом году Объединение впервые определяло лучшего тренера Первой лиги по средним оценкам тур за туром.

Лучшим со средним показателем 4,12 оказался Александр Дмитриевич Рябоконь — главный тренер черниговской “Десны”. Он обогнал (4,10) и Сизихина (4,02).

Среди достижений Рябоконя выделим:

• впервые в истории “Десна” заняла второе место и, как вице-чемпион, стала одним из рейтинговых лидеров сезона 2016/17;

• команда досталась 1/4 финала Кубка Украины;

• по итогам календарного 2017 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) “Десна” возглавляет сводную таблицу Первой лиги (74 очка — 36 матчей).

По ходу сезона Александр Дмитр Рябоконь признавался лучшим в УПЛ по итогам 5 туров по версии объединения.

Стоит отметить, что лучшим тренером года Второй лиги Украины оказался Олег Федорчук — учитель новокаховской “Энергии”.

Добавим также, награждение лауреатов почетных номинаций Всеукраинского объединения тренеров по футболу планируется провести в торжественной обстановке в январе 2018 года.

Как сообщал конец Кубка Украины по футболу состоится на стадионе “Днепр-Арена”.

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