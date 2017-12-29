В 2017-м году российские СМИ отличились несколькими громкими фейками, которые традиционно в большинстве касались Украины и президента РФ Владимира Путина.

«В украинской школе прошел урок русофобии» — такое сообщение распространили Life, «Комсомольская правда», телеканал «Звезда», Первый канал, «Говорит Москва» и другие.

Видео урока появилось в интернете в январе 2017 года. На кадрах украинский военный преподает «русофобию» ученикам средней школы города Краматорска (Донецкая область). Расхаживая по классу с автоматом Калашникова, он называет русских «нацией бомжей и алкоголиков» и требует у учеников деньги за некую газету «Кропивач».

Видеоролик оказался фальшивкой, а газета «Кропивач» — сознательной провокацией. Они были сделаны украинскими активистами из Днепра, которые решили таким образом «потроллить российские СМИ».

В качестве доказательства молодые люди предоставили черновые варианты видео и фото со съемки.

Новость о том, что «британцы массово скупают календари с Путиным» запустил телеканал «Звезда» со ссылкой на Daily Mirror. Британское издание сообщило лишь о том, что на момент публикации в интернет-магазине eBay было доступно «около шести» экземпляров календаря.

Следующим выпустил новость телеканал «Царьград»: «Местная пресса сообщила, что британцы буквально смели календари с Путиным с прилавков в течение нескольких дней с момента начала продаж. И теперь эти издания практически не найти на книжных полках».

Оказалось, что календарь выставил на eBay пользователь из Воронежа.

«В американском ресторане подают бургер в честь дня рождения Владимира Путина», — такую весть распространяла Russia Today (агентство Ruptly).

Cотрудники российского телеканала заказали в нью-йоркском кафе бургер с пятью котлетами, поставили рядом напечатанный на принтере флаер с Путиным и сняли про это сюжет, который показали по всем остальным российским телеканалам.

«Проукраинские неоязычники взяли на себя ответственность за поджог Ростова».

23 августа 2017 года жилой район в центре Ростова еще тлел после пожара, учиненного неизвестными, когда на YouTube появилось первое видео «Русского освободительного движения». Шестеро вооруженных мужчин в кустах с неоязыческим флагом представились «русскими националистами», помогавшими украинцам бороться против «кровавого режима Путина» на востоке Украины.

В серии роликов РОД назвали поджог Ростова своим «первым успешным террористическим актом на территории Российской Федерации».

Как выяснилось, эти ролики являются фейком, а их создатели связаны с министерством госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики. Ролики также активно распространялись сайтами, за которыми может стоять «фабрика» прокремлевских интернет-троллей в Петербурге.

Сам Владимир Путин стал содателем фейка. Он выдал видеозапись атаки американских ВВС за работу российской авиации в Сирии

Летом 2017 года американский режиссер Оливер Стоун выпустил фильм-интервью с Владимиром Путиным. В одном из эпизодов Путин показал Стоуну видео с телефона, на котором якобы видна работа российской авиации в Сирии.

Вскоре выяснилось: кадры, которые демонстрировал Путин, идентичны видео 2009 года, на котором американские войска атакуют в Афганистане террористов.

Голоса же пилотов, говорящих на русском на президентском видео, взяты из записи трехлетней давности: это запись переговоров пилотов украинских боевых вертолетов в ходе их удара по захваченному тогда сепаратистами Донецкому аэропорту в мае 2014-го.

После того как разразился скандал, в Кремле заявили, что пленка для президента была предоставлена Министерством обороны.

Ведомство отметилось также тем, что выдало скриншот из игры за спутниковые снимки.

14 ноября минобороны России опубликовало в соцсетях материалы, которые подавались как «неоспоримое подтверждение обеспечения США прикрытия боеспособных отрядов» запрещенной в России и других странах группировки «Исламское государство». Военное ведомство датировало снимки 9 ноября и утверждало, что они сделаны в окрестностях города Абу-Кемаль в Сирии.

Эксперты Bellingcat быстро выяснили, что в качестве улик были продемонстрированы скриншоты из мобильной игры AC-130 Gunship Simulator.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира