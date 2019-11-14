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Госказначейства: Государственным шахтам перечислили миллиард гривен на долги
14.11.2019 12:21
Восьми госшахтам перечислили миллиард гривен на долги Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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