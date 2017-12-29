Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий бизнес в Крыму от плановых проверок до 1 марта 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.

"Внести в федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года "О принятии в Российскую Федерацию республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополь" изменения: в части десятой статьи 12 слова "До 1 января 2018 года" заменить словами "До 1 марта 2019 года", — говорится в документе.

Пункт десятый этого закона предполагал, что в Крыму и Севастополе плановые проверки бизнеса ограничены одним разом в три года и до 1 января 2018 года не проводятся.

Также подписанный закон предполагает изменения в регулировании тарифов ЖКХ в Крыму и Севастополе.

Законодательство РФ в сферах электроэнергетики, железнодорожных перевозок, услуг связи, услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах, оборота лекарственных средств, технического осмотра автотранспортных средств будет применяться в Крыму и Севастополе с учетом "особенностей", установленных правительством РФ до 1 марта 2020 года.

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