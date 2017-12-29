Белоцерковская районная государственная власть предоставила
частному предприятию в аренду земельный участок площадью 119 га на
основании технической документации без проведения аукциона,
разработки и утверждения проекта отвода земельного участка, чем
нарушила Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли",
заявили в прокуратуре Киевской области. Белоцерковская местная
прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды
недействительным, иск удовлетворили Фото: Прокуратура міста Києва /
Facebook "Установлено, что Белоцерковская районная государственная
власть вопреки ст. 123 Земельного кодекса Украины и ст. 15 закона
Украины "Об аренде земли" предоставила частному предприятию в
аренду земельный участок площадью 119 га и стоимостью почти 188 млн
грн на основании технической документации без проведения аукциона и
разработки и утверждения проекта отвода земельного участка, чем
нарушен порядок передачи в аренду земельных участков, согласно
которому предоставление в аренду земельного участка вероятно только
при условии оформления проекта землеустройства, а не технической
документации", – объяснили в прокуратуре.В связи с этим
белоцерковская местная прокуратура обратилась в суд с требованием
признать договор аренды земельного участка недействительным и
вернуть его в государственную собственность.Хозяйственный суд
Киевской области удовлетворил иск.
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