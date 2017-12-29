Белоцерковская районная государственная власть предоставила частному предприятию в аренду земельный участок площадью 119 га на основании технической документации без проведения аукциона, разработки и утверждения проекта отвода земельного участка, чем нарушила Земельный кодекс Украины и закон "Об аренде земли", заявили в прокуратуре Киевской области. Белоцерковская местная прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды недействительным, иск удовлетворили Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook "Установлено, что Белоцерковская районная государственная власть вопреки ст. 123 Земельного кодекса Украины и ст. 15 закона Украины "Об аренде земли" предоставила частному предприятию в аренду земельный участок площадью 119 га и стоимостью почти 188 млн грн на основании технической документации без проведения аукциона и разработки и утверждения проекта отвода земельного участка, чем нарушен порядок передачи в аренду земельных участков, согласно которому предоставление в аренду земельного участка вероятно только при условии оформления проекта землеустройства, а не технической документации", – объяснили в прокуратуре.В связи с этим белоцерковская местная прокуратура обратилась в суд с требованием признать договор аренды земельного участка недействительным и вернуть его в государственную собственность.Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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