|Паника: "слуги-мажоритарщики" увели у премьера Гончарука 7,7 миллиардов из бюджета-2020
|14.11.2019 12:22
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Рада приняла поправку в бюджет, которая оставляет в местных бюджетах часть акцизного налога на топливо - 13,44%. Тогда как проект Кабмина предполагал весь доход от этого акциза забирать в центр.
Автором правки 209 стал депутат-мажоритарщик от 87 округа Зиновий Андрийович. Он предложил оставить налог в местных бюджетах.
В зале при этих словах послышались аплодисменты.
Отметим, что ранее эта правка была отклонена бюджетным комитетом - под тем предлогом, что дорожный фонд будет недофинансирован на 7,7 млрд.
Но когда спикер Дмитрий Разумков поставил правку на голосование, ее поддержало 275 депутатов, из них 156 - от "Слуги народа".
После этого объявили перерыв на пять минут, но он затянулся более, чем на полчаса. Ситуация с тем, что от Гончарука "уплыли" почти восемь миллиардов, сейчас обсуждается на заседании фракции "Слуги народа".
Одновременно в Раде появился премьер Алексей Гончарук и заявил на встрече с фракцией в подвале Рады, что местная власть и мэры хотят потратить деньги с акциза на выборы. И якобы он договорился со всеми мэрами - и они согласились с тем, что налог у них забирают.
"Всех Слуг Народа безотлагательно в подвал, прямо сейчас нас будут ломать на собрании фракции", - об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Антон Поляков с заседания фракции.