|Автобус врезался в остановку в Москве, есть погибшие
|29.12.2017 09:14
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Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в российской столице Москве, погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны сообщает ТАСС, передает .
"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших.
На место происшествия выехали полицейские.
Напомним, в Москве на кондитерской фабрике прежний хозяин открыл стрельбу.
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