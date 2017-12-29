Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в российской столице Москве, погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны сообщает ТАСС, передает .

"На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта", - сказал собеседник агентства, отметив, что в результате есть двое погибших.

На место происшествия выехали полицейские.

Напомним, в Москве на кондитерской фабрике прежний хозяин открыл стрельбу.

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