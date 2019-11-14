Об этом сообщает в Facebook заместитель одесского городского головы Андрей Котляр.

"Сегодня, по приглашению командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, принял участие в торжественном включении патрульных катеров "Славянск", "Старобельск" и поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в уведомлении.

Отмечается, что эти патрульные катера типа Island были доставлены из США в Одессу 21 октября после дооборудования и успешных испытаний.

Катера типа Island - быстроходные суда, которые строились в течение 1980-90-х годов для Береговой охраны США. Могут развивать скорость до 54,6 км/ч. Личный состав - до 18 моряков, в частности, три офицера. На вооружении катеров - автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster калибра 25 мм и два пулемета М2НВ калибра 12,7 мм. Корабли также оборудованы радиолокационной станцией, на борту каждого есть моторная лодка.

Катера успешно прошли первые ходовые испытания после длительной транспортировки на борту грузового судна "Ocean Freedom".

Вскоре 32 украинских моряка, которые прошли 10-недельную подготовку в США, будут нести службу на катерах «Славянск» и «Старобельск» по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Александр Охрименко» может привлекаться к поисково-спасательному и противоминному обеспечению, проведению водолазных, гидрографических, научно-исследовательских и других специальных работ.

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