В сети разгорелся скандал вокруг популярного в Украине горнолыжного курорта Драгобрат, где локальный медпункт заставил туристов заплатить 500 грн за первую помощь пострадавшему во время отдыха ребенку.

Свою историю о произошедшем на Драгобрате в Facebook опубликовала Татьяна Дольчук.

«Наболело, накипело, удивило! Отдыхаем на Драгобрате, взяли малышке инструктора, пока увлеченный парень пытался научить ребенка поворачивать и забылся о том, что лучше малюткам палки не давать, малая зарядила себе палкой в лоб, и как закон подлости рассекла висок, и дальше начался треш. Инструктор несся за мамой, дабы напомнить, что нужно оплатить его услуги», – отметила Дольчук.

Однако, по ее словам, самое интересное произошло в медпункте.

«Вместо того, что бы спросить, что с ребенком, нам задали вопрос есть ли у нас деньги и сразу предупредили, что их услуги платные – прием 400 грн! Осмотрев ребенка, ранку обработали перекисью, по краю нанесли зеленку и заклеили лейкопластырем, и цена возросла до 500″, – заявила Дольчук.

При этом, сотрудники медпункта отказались давать чеки за оказанные услуги.

Соответствующий случай вызвал значительный резонанс в сети.

«Меня разозлило. Имеют ли право они заниматься вымогательством?» – пишет Анна Гонтаренко.

«Безобразие», – подчеркнул Yuri Grekov.

«Это по-нашему. Ужас! Позор!» – заявила Ольга Ткаченко.

«Это точно медпункт? На транспортную компанию больше смахивает», – отметила Алла Сельтова.

«А зачем туда ехать? Хотите сервиса – езжайте на курорты Европы», – резюмировала Люда Седова.

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